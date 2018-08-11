По итогам первых семи месяцев инфляция в Алтайском крае составила 2,6%, следует из официальных данных крайстата. При этом в июле индекс потребительских цен был равен 0,3%. Всего же по итогам года инфляция в регионе может приблизиться к 4%.

Показательно, что в июле на Алтае наблюдалась продовольственная дефляция (0,1%). Всего с начала года цены на продукты питания выросли на 1,6%. Непродовольственные товары в июле подросли на 0,1%, с начала года — уже на 3,2%. Услуги (во многом из-за традиционной индексации ЖКУ) на 1,2%, всего за период с января по июль — на 3%.

Между тем по итогам июля текущего года Алтайский край вошел в пятерку субъектов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на 21 из 24 продуктов питания, которые являются социально значимыми. А по минимальной стоимости условного (минимального) набора продуктов питания Алтайский край продолжает удерживать вторую позицию в Сибири.

По данным Алтайкрайстата, в июле 2018 года на территории края отмечено снижение розничных цен на целый ряд продуктов питания. Наибольшее снижение розничных цен наблюдалось на яйца — на 8,2%, плодоовощную продукцию, включая картофель, — на 3,5% и молочную продукцию — на 1,2%.

Сезонные колебания цен на отдельные виды плодоовощной продукции в июле текущего года происходили в пределах 61,4% — 138,8%. Из 24 наименований социально значимых продуктов питания среди регионов Сибири в крае отмечены самые низкие цены на восемь позиций.