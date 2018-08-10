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Предстоящие выходные в Алтайском крае пройдут под знаком штормовой погоды — резко метеоусловия испортятся уже в субботу, 11 августа.

Как сообщили порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС, на день субботы и ночь воскресенья в крае объявлено штормовое предупреждение.

В регионе ожидаются дожди, ливни, грозы, местами град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В ночь на субботу температура воздуха составит +16...+21 градус. В течение дня 11 августа будет +23...+28 градусов, а по юго-востоку края до прихода дождей воздух прогреется до +33 градусов.

Ночь на воскресенье с изменением погоды будет уже холоднее — ожидается +10...+15 градусов. Днем 12 августа термометры в крае покажут +17...+22 градуса, по югу до +27 градусов.

Еще прохладнее станет в ночь на понедельник, 13 августа. Температура составит всего +8...+13 градусов, днем ожидается +16...+21 градус.

Также до 13 августа в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости).