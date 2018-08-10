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СМИ: Путин ко Дню шахтера объяснит россиянам смысл пенсионной реформы

, ИА "Амител"
Одно из нескольких заявлений может прозвучать уже на следующей неделе

Фото: bloknot.ru

В ближайший месяц президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений по поводу пенсионной реформы, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. 

Как сообщается, более подробных высказываний об изменениях в пенсионном законодательстве от Путина стоит ждать ко Дню шахтера (26 августа). Также заявление возможно перед новосибирским форумом "Технопром" (27-30 августа).

"Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия", — сказал собеседник издания.

В формате ответов на вопросы журналистов или на заседании правительства, или на встрече с людьми глава государства будет разъяснять, что конкретно реформа даст населению.

Ранее сообщалось, что к концу августа правительство должно составить дорожные карты по пенсионной реформе. В них речь будет идти о размерах и сроках повышения пенсий, а также о гарантиях для работников предпенсионного возраста.

В июле Путин впервые высказался о предлагаемых правительством изменениях пенсионной системы. Он заявил, что ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы, однако такая мера необходима.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.08.2018 14:05
Filin

Мало того, что многие не доживут, так еще за эти 5-8 лет потеряют миллион - полтора. Пускай единовременной суммой в 55 и 60 лет людям выплачивают, а потом устанавливают пенсионный срок в 63 и 65 лет

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10.08.2018 14:12
- гость -

Продолжает держать народ за идиотов)

0  0
10.08.2018 14:20
- гость -

Объяснит как здорово работать до 65 лет. В 20 лет я работал с отцом на на стройке по 14 часов на жаре. После 50 лет 4 часа и уже спина болит.

0  0
10.08.2018 14:22
- гость -

Надо кого-то отправить цемент в мешках разгружать, тогда по-другому запоет.

0  0
10.08.2018 14:25
- гость -

Пока я президент, пенсионный возраст не увеличится. - он будет это опровергат

0  0
10.08.2018 14:31
- гость -

Может он объяснит повышение НДС, бензина и ослабление рубля?

0  0
10.08.2018 14:34
- гость -

Хочет отправить всех будущих пенсионеров уран добывать?

0  0
10.08.2018 14:39
Doka

Ежели здоровье позволяет, можно работать (нужно) и после 70 или 90 и ..., вряд-ли кто против. Надо убедить зачем пособия на 5-8 лет лишать.

0  0
10.08.2018 14:39
месный

10.08.2018 14:20
- гость -

пусть сначала объяснит где и кем работать после 50-ти и с какой зарплатой.

0  0
10.08.2018 14:46
- гость -

сеанс гипноза впереди!

0  0
10.08.2018 14:46
- гость -

А чего тут объяснять приоритеты путинской властью расставлены давно - воровать и охранять наворованное российский бюджет все больше приобретает коррупционно-охранительную направленность: часть денег идет на то, чтобы их освоили «друзья президента», часть — на то, чтобы охранять президента и его друзей от народа, из карманов которого, собственно, и изымаются деньги для бюджета.
Повышение НДС — так же, как и планы повышения пенсионного возраста, — следствия одной и той же причины.

0  0
10.08.2018 14:50
- гость -

Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому гражданами вопросу (при этом его пресс-служба уверяла бы, что он этим вообще не занимается), а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось.
Потому что в нормальных странах граждане ОЧЕНЬ не любят, когда президент ведет себя так, как будто только что вернулся из длительной эмиграции, и держит граждан за болванов.

0  0
10.08.2018 15:04
-гость-

как бы ему потом шахтеры каску поглубже не надели

0  0
10.08.2018 15:05
- гость -

10.08.2018 15:04
-гость-
как бы ему потом шахтеры каску поглубже не надели

Шахтёры будут кричать "Гооооол!!"

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