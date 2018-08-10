В ближайший месяц президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений по поводу пенсионной реформы, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, более подробных высказываний об изменениях в пенсионном законодательстве от Путина стоит ждать ко Дню шахтера (26 августа). Также заявление возможно перед новосибирским форумом "Технопром" (27-30 августа).

"Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия", — сказал собеседник издания.

В формате ответов на вопросы журналистов или на заседании правительства, или на встрече с людьми глава государства будет разъяснять, что конкретно реформа даст населению.

Ранее сообщалось, что к концу августа правительство должно составить дорожные карты по пенсионной реформе. В них речь будет идти о размерах и сроках повышения пенсий, а также о гарантиях для работников предпенсионного возраста.

В июле Путин впервые высказался о предлагаемых правительством изменениях пенсионной системы. Он заявил, что ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы, однако такая мера необходима.