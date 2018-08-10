В ближайший месяц президент России Владимир Путин сделает несколько заявлений по поводу пенсионной реформы, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
Как сообщается, более подробных высказываний об изменениях в пенсионном законодательстве от Путина стоит ждать ко Дню шахтера (26 августа). Также заявление возможно перед новосибирским форумом "Технопром" (27-30 августа).
"Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия", — сказал собеседник издания.
В формате ответов на вопросы журналистов или на заседании правительства, или на встрече с людьми глава государства будет разъяснять, что конкретно реформа даст населению.
Ранее сообщалось, что к концу августа правительство должно составить дорожные карты по пенсионной реформе. В них речь будет идти о размерах и сроках повышения пенсий, а также о гарантиях для работников предпенсионного возраста.
В июле Путин впервые высказался о предлагаемых правительством изменениях пенсионной системы. Он заявил, что ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы, однако такая мера необходима.
Комментарии
Мало того, что многие не доживут, так еще за эти 5-8 лет потеряют миллион - полтора. Пускай единовременной суммой в 55 и 60 лет людям выплачивают, а потом устанавливают пенсионный срок в 63 и 65 лет
Продолжает держать народ за идиотов)
Объяснит как здорово работать до 65 лет. В 20 лет я работал с отцом на на стройке по 14 часов на жаре. После 50 лет 4 часа и уже спина болит.
Надо кого-то отправить цемент в мешках разгружать, тогда по-другому запоет.
Пока я президент, пенсионный возраст не увеличится. - он будет это опровергат
Может он объяснит повышение НДС, бензина и ослабление рубля?
Хочет отправить всех будущих пенсионеров уран добывать?
Ежели здоровье позволяет, можно работать (нужно) и после 70 или 90 и ..., вряд-ли кто против. Надо убедить зачем пособия на 5-8 лет лишать.
10.08.2018 14:20
- гость -
пусть сначала объяснит где и кем работать после 50-ти и с какой зарплатой.
сеанс гипноза впереди!
А чего тут объяснять приоритеты путинской властью расставлены давно - воровать и охранять наворованное российский бюджет все больше приобретает коррупционно-охранительную направленность: часть денег идет на то, чтобы их освоили «друзья президента», часть — на то, чтобы охранять президента и его друзей от народа, из карманов которого, собственно, и изымаются деньги для бюджета.
Повышение НДС — так же, как и планы повышения пенсионного возраста, — следствия одной и той же причины.
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому гражданами вопросу (при этом его пресс-служба уверяла бы, что он этим вообще не занимается), а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось.
Потому что в нормальных странах граждане ОЧЕНЬ не любят, когда президент ведет себя так, как будто только что вернулся из длительной эмиграции, и держит граждан за болванов.
как бы ему потом шахтеры каску поглубже не надели
10.08.2018 15:04
-гость-
как бы ему потом шахтеры каску поглубже не надели
Шахтёры будут кричать "Гооооол!!"