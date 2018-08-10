Председатель совета директоров группы НЛМК, долларовый миллиардер Владимир Лисин раскритиковал предложение помощника президента РФ Андрея Белоусова забрать сверхдоходы у ряда крупнейших российских компаний, чтобы на эти деньги решить майские указы Владимира Путина, пишут "Ведомости".

Лисин рассказал анекдот про зайца в ответ на предложение Белоусова: "Новость в лесу: открыл заяц обменник: меняет рубль на рубль 20 копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла — все нормально. Деньги настоящие, рубль и 20 копеек. После этого к зайцу потянулись другие звери, начали думать, когда же заяц разорится, а он все меняет и меняет. В итоге дошла новость до медведя, и он пришел разобраться, что к чему. - Косой, меняешь? — Меняю! — Рубль на рубль двадцать? — Да! — Косой, а в чем бизнес-то? — Ну, видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать. — Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал? — Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты".

В частности, у НЛМК предлагается дополнительно изъять 20,89 млрд рублей. Всего же предложено изъять у металлургических, горнодобывающих и химических компаний 513,7 млрд рублей из сверхдоходов за 2017 год.

Лисин заявил, что предложение Белоусова "выглядит поощрением неэффективности", когда предприятия с небольшой рентабельностью платят меньше налогов.

По его мнению, инициатива не учитывает НДФЛ, страховые взносы, неналоговые платежи, инвестиции компании, долговую нагрузку, финансовое состояние предприятий, отраслевые факторы, среди которых несколько десятков пошлин и ограничений. Устранение последних, уверен миллиардер, приведет к росту доходов и к увеличению налогов.

"Получается, что промышленным компаниям предлагается инвестировать одновременно в решение своих задач и задач всей экономики", — отметил Лисин.

Белоусов объяснял свое предложение необходимостью поиска финансовых источников для исполнения майских указов главы государства. Помощник президента РФ также напомнил, что в 2016 году правительство уже изымало около 600 млрд рублей дополнительных доходов у нефтяных и газовых компаний, и предложил применить эту идею в других отраслях.

Белоусов указал 14 компаний, которых может коснуться инициатива, среди них группа НЛМК, "Сибур" и "Алроса".

В приложении к письму Белоусова говорится, что "дополнительные изъятия рассчитаны из логики приведения рентабельности по EBITDA горнодобывающих, металлургических, химических и нефтехимических компаний к средневзвешенной рентабельности по EBITDA в нефтегазовой отрасли" (22% в 2017 г.). У НЛМК рентабельность указана как 26%.