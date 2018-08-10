Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника заявил, что повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой, сообщает "РИА Новости".

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", — рассказал Медведев.

Он уточнил, что в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже. Теперь же, по его словам, соотношение стало уже один к одному, а люди стали жить дольше.

Он подчеркнул, что переход к реформированной пенсионной системе произойдет в течение определенного периода, за время которого у граждан России будет возможность адаптироваться.

Медведев заключил, что законопроект еще ожидают второе и третье чтения, а также комментарий президента России Владимира Путина.

Медведев также заявил, что без реформы пенсионную систему "может разорвать", несмотря на привлечение денег из резервов. Примечательно, что на этой же встрече он рассказал собравшимся об "экономической мощи" России, которую хотят ограничить в США. В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста: у женщин — до 63 лет, у мужчин — до 65 лет.