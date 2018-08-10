Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника заявил, что повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой, сообщает "РИА Новости".
"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", — рассказал Медведев.
Он уточнил, что в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже. Теперь же, по его словам, соотношение стало уже один к одному, а люди стали жить дольше.
Он подчеркнул, что переход к реформированной пенсионной системе произойдет в течение определенного периода, за время которого у граждан России будет возможность адаптироваться.
Медведев заключил, что законопроект еще ожидают второе и третье чтения, а также комментарий президента России Владимира Путина.
Медведев также заявил, что без реформы пенсионную систему "может разорвать", несмотря на привлечение денег из резервов. Примечательно, что на этой же встрече он рассказал собравшимся об "экономической мощи" России, которую хотят ограничить в США. В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста: у женщин — до 63 лет, у мужчин — до 65 лет.
Комментарии
Такого доктора самого лечить надо, он же другим лекарство выписывает.
Профукали все нефтебаксы, а теперь народ лечить взялись
Поддерживаю доктора Медведева! Народ должен понимать, что его надо лечить. Все другие методы лечения - исчерпаны. Ну а здоровая часть общества (правительство, чиновники и прочие опричники) в лечении не нуждаются - туда набрали самых здоровых. Поэтому них и зарплаты - от 100 000 руб., и пенсии повышенные после 20 лет нахождения в стационаре (правительстве, госдуме, прокуратуре, полиции, ФСБ и т.д.). А вам - 86% - это лекарство доктор Медведев прописал, а консилиум (госдума) - одобрил.
может быть стоит ввести прогрессивную шкалу налога, вернуть в налоговую сферу освобожденных от налогов друзей путина, налог на роскошь и пр.
10.08.2018 14:59
- гость -
может быть стоит ввести прогрессивную шкалу налога
Путин своих не бросит, поэтому если и введёт такую шкалу, то для простых граждан.
если народ искать начнет, то мало не покажется
10.08.2018 15:06
-гость-
если народ искать начнет, то мало не покажется
Не начнёт. Народу Мундиаль покажи и он всё забудет и начнёт кричать Гоооол!!
-гость- 15:10
мундиаль давно закончился, до 9 мая еще далеко, никаких побед в ближайшее время не предвидеться, так что Аннушка масло уже пролила...
Глубина падения власти в словоблудие, велика как никогда