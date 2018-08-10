Пятница, 10 Август, 15:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,29
€ 76,83
436688
28°
Обь
191см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством

, ИА "Амител"
Премьер также сообщил, что всю российскую пенсионную систему "может разорвать", если не провести реформу

Фото: ct24.ceskatelevize.cz

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с работниками Кроноцкого заповедника заявил, что повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой, сообщает "РИА Новости".

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения", — рассказал Медведев.

Он уточнил, что в период формирования пенсионной системы на одного пенсионера было четыре работающих человека и продолжительность жизни была ниже. Теперь же, по его словам, соотношение стало уже один к одному, а люди стали жить дольше.

Он подчеркнул, что переход к реформированной пенсионной системе произойдет в течение определенного периода, за время которого у граждан России будет возможность адаптироваться.

Медведев заключил, что законопроект еще ожидают второе и третье чтения, а также комментарий президента России Владимира Путина.

Медведев также заявил, что без реформы пенсионную систему "может разорвать", несмотря на привлечение денег из резервов. Примечательно, что на этой же встрече он рассказал собравшимся об "экономической мощи" России, которую хотят ограничить в США. В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста: у женщин — до 63 лет, у мужчин — до 65 лет.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.08.2018 14:53
гость

Такого доктора самого лечить надо, он же другим лекарство выписывает.

0  0
10.08.2018 14:55
- гость -

Профукали все нефтебаксы, а теперь народ лечить взялись

0  0
10.08.2018 14:57
- гость -

Поддерживаю доктора Медведева! Народ должен понимать, что его надо лечить. Все другие методы лечения - исчерпаны. Ну а здоровая часть общества (правительство, чиновники и прочие опричники) в лечении не нуждаются - туда набрали самых здоровых. Поэтому них и зарплаты - от 100 000 руб., и пенсии повышенные после 20 лет нахождения в стационаре (правительстве, госдуме, прокуратуре, полиции, ФСБ и т.д.). А вам - 86% - это лекарство доктор Медведев прописал, а консилиум (госдума) - одобрил.

0  0
10.08.2018 14:59
- гость -

может быть стоит ввести прогрессивную шкалу налога, вернуть в налоговую сферу освобожденных от налогов друзей путина, налог на роскошь и пр.

0  0
10.08.2018 15:01
- гость -

10.08.2018 14:59
- гость -
может быть стоит ввести прогрессивную шкалу налога

Путин своих не бросит, поэтому если и введёт такую шкалу, то для простых граждан.

0  0
10.08.2018 15:06
-гость-

если народ искать начнет, то мало не покажется

0  0
10.08.2018 15:10
- гость -

10.08.2018 15:06
-гость-
если народ искать начнет, то мало не покажется

Не начнёт. Народу Мундиаль покажи и он всё забудет и начнёт кричать Гоооол!!

0  0
10.08.2018 15:13
-гость-

-гость- 15:10
мундиаль давно закончился, до 9 мая еще далеко, никаких побед в ближайшее время не предвидеться, так что Аннушка масло уже пролила...

0  0
10.08.2018 15:35
- гость -

Глубина падения власти в словоблудие, велика как никогда

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
15:34
Площадь Сахарова в Барнауле перекроют 11 августа из-за "Оранжевого мяча" 0
15:22
Новую систему техосмотра с усилением ответственности рассмотрит Госдума 0
15:16
Тело четырехлетнего ребенка найдено в реке в Алтайском крае 0
15:03
Велосипедист сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Барнауле 0
14:48
Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством 9
14:31
Лисин раскритиковал идею изъять 513 млрд рублей из сверхдоходов компаний 4
14:22
Бийское предприятие задолжало зарплату 171 сотруднику 0
14:11
Гибелью альпиниста из Новокузнецка в горах Алтая занялся СК 0
14:06
Большой экран и ЗОЖ: какие гаджеты этим летом выбирают жители края 0
14:02
СМИ: Путин ко Дню шахтера объяснит россиянам смысл пенсионной реформы 14
13:46
Массовое ДТП на улице Власихинской в Барнауле собрало большую пробку 4
13:33
Кобзон о своей борьбе с раком: "Врачи сказали, что мне осталось две недели" 4
13:21
Налоговый вычет введут для россиян, занимающихся спортом 14
13:12
Шквалистый ветер, грозы и град: прогноз погоды на выходные в Алтайском крае 0
13:01
Поймали на лодке: подробности "плавучей погони" за водителем на Алтае 0
12:53
Солнечное затмение 11 августа: где смотреть и во сколько начнется на Алтае 3
12:42
Полина Миллер из Барнаула заняла 11-е место на ЧЕ в беге на 400 метров 1
12:33
Занятия в 6 утра и ночью: как пострадали дети из-за закрытия Дворца спорта 11
12:22
Разбегаются: неутешительные итоги миграции в Алтайском крае за полгода 13
12:13
Уехавший из Рубцовска в Петербург мужчина с татуировкой пропал без вести 2
12:04
Медведев заявил об уголовном наказании за увольнение пожилых работников 17
11:51
Гастрономические туры: как провести и куда поехать на выходные на Алтае 0
11:40
Грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Рубцовске 3
11:33
Медведев рассказал про "войну" с США на фоне "экономической мощи" России 24
11:23
Когда начнется учебный год в школах Алтайского края в 2018 году 0
11:12
Захарова ответила на заявление США о санкциях набором эмодзи 2
11:04
Если повезет с погодой: солнечное затмение увидят барнаульцы 11 августа 0
11:00
В Барнауле состоится турнир памяти Геннадия Смертина 0
10:50
США хотят "улучшить поведение" России с помощью санкций 14
10:41
Посольство РФ сообщило об ухудшении здоровья арестованной Марии Бутиной 4
10:32
Власти Москвы подписали документ об изъятии площадки "Дома-2" 1
10:21
Житель Москвы перевернулся на мотоцикле на трассе в Горном Алтае 1
10:11
Режиссер Дмитрий Брусникин: биография, роли, причина смерти 1
10:03
Светофоры отключили на 7,5 часов на улице Юрина в Барнауле 0
09:47
Цены на бензин и НДС ускорят рост инфляции в России 9
09:35
Кандидат в главы Алтая Семенов проведет встречи в Косихе и Змеиногорске 9
09:22
Работник турбазы на Алтае обокрал туристов и уехал на угнанном квадроцикле 4
09:14
Российский корабль выследил американскую атомную подлодку в боевых условиях 8
09:02
Пени за просрочку алиментов снизились в России 1
08:55
Отказаться от доллара предложили в Совфеде в ответ на санкции США 36
08:46
Ущерб владельцу автомобиля теперь будет возмещать угонщик 6
08:31
Скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин 4
08:17
Как барнаульцам провести выходные нескучно и куда сходить 11 и 12 августа 1
08:06
5 правил школьного гардероба: как "выгодно" одеть ребенка к школе 0
07:50
Коттедж со стильным баром и камином продают в Барнауле за 15,5 млн рублей 0
07:34
"Съешь сам": чем опасен отказ от завтрака 0
07:22
Сергей Дугин поручил архитекторам разработать проект велодорожек в Барнауле 28
07:15
Перевозчики в Бийске просят сделать цены на проезд такими, как в Барнауле 5
07:03
Черный четверг вслед за черной средой: рубль вновь ушел в крутое пике 10
06:48
Красавица-детектив: лучшие фото восхитительной Энджи Хэрмон 2
06:32
Больше наблюдения: накануне выборов губернатора Алтая поменяют закон 2
06:23
Мэрия Барнаула намерена установить новый фонтан рядом с театром драмы 3
06:14
Жара до +34 и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 10 августа 0
06:01
Площадь преткновения: как историческая часть Барнаула теряет свой облик 39
05:32
На 1000 лет старше пирамид: под Ростовом нашли уникальное захоронение 0
04:16
Цены на авиабилеты в России могут вырасти уже на следующей неделе 0
03:31
WhatsApp уязвим: в мессенджере можно перехватывать и менять чужие сообщения 0
02:40
Новый клип Майкла Джексона вышел в свет через 9 лет после его смерти 0
01:26
Селевой поток грязи и песка накрыл город в Швейцарии 0
00:24
Ученые выяснили, как синий свет разрушает глаза 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.