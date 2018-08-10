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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев ДТП с участием велосипедиста и пешехода, произошедшего 8 августа на улице Энтузиастов в районе дома №12в.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 18:35. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным велосипедом под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного инцидента, просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.