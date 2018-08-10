Фото: vk.com/barneos22
Массовое ДТП, произошедшее в Барнауле днем в пятницу, 10 августа, на улице Власихинской, стало причиной серьезного транспортного затора.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария из четырех автомобилей на Власихинской в районе овощного рынка. Огромная пробка в обе стороны", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в Госавтоинспекции нет информации о данном ДТП.
Комментарии
Там постоянно бардак, все, как попало выезжают с этого рынка, и азиаты фурами всё заставили.
до безобразия дурацкий район для рынка, были один раз, больше низа что именно из за невозможности от туда уехать
Надо походу дополнительный светофор ставить на выезд с рынка. Стоял ждал вчера в обе стороны поток, никто не пропускает, пришлось в наглую выезжать, в надежде что пропустят с испугу.
Стоял ждал вчера в обе стороны поток
Ну ты и водитель... Метров 100 до ближайшей машины надо чтобы выехать на дорогу с прилегающей территории? В сторону центра никаких проблем нет выехать. Поток от "Волны"отсекается на светофоре на объездной, а трафик с объездной в сторону центра не такой уж и большой.