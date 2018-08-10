Фото: vk.com/barneos22

Массовое ДТП, произошедшее в Барнауле днем в пятницу, 10 августа, на улице Власихинской, стало причиной серьезного транспортного затора.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария из четырех автомобилей на Власихинской в районе овощного рынка. Огромная пробка в обе стороны", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в Госавтоинспекции нет информации о данном ДТП.