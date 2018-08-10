Фото: altai.sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 32-летнего альпиниста из Новокузнецка, который погиб в Горном Алтае при спуске с вершины Актру.

Напомним, что сообщение о срыве двойки альпинистов поступило в службу спасения 7 августа.

Как уточняют в республиканском управлении СКР, один из пострадавших, 32-летний житель города Новокузнецка, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых скончался через непродолжительный период времени.

Спасатели ГУ МЧС России по Республике Алтай организовали поисково-спасательную операцию, в ходе которой сумели эвакуировать второго альпиниста, получившего травму — 26-летнего новосибирца.

Его доставили в республиканскую больницу. В данный момент его жизни ничто не угрожает.

"Следователями следственного отдела проводятся необходимые проверочные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавляют в СКР.

Между тем, по данным "Комсомольской правды", имя погибшего – Илья Шперлинг. Отмечается, что у него остались жена и двое детей.

Как сообщила НГС секретарь Федерации альпинизма Новосибирской области Наталья Сульженко, мужчины совершали восхождение самостоятельно и были "разрядниками", то есть людьми, хорошо знакомыми с тонкостями альпинизма.