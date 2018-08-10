Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин, в том числе усиливающие ответственность за нарушения в этой сфере, а также вводящие видеозапись техосмотра, сообщается сайте кабмина.

В справке к документу отмечается, что законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность. Предлагается также усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра.

Соответствующие законопроекты, направленные на борьбу с нарушениями при техническом осмотре транспортных средств, вскоре рассмотрит Госдума.

Было предложено три законопроекта, сообщает РИА Новости. Первый предполагает фиксировать процедуру техосмотра на фото и видео, а диагностическую карту оформлять как полноценный документ с электронной подписью. За нарушение установленных правил будут нести ответственность как водители, так и компании-операторы.

Второй и третий законопроекты предусматривают введение административной и уголовной ответственности за выполнение работ без аккредитации оператора или за проведение работы не уполномоченным на то лицом.

В частности, второй проект (поправки в КоАП) предусматривает возможность дисквалификации техэкспертов. Одновременно на них распространяется ответственность за оформление диагностической карты без проведения техосмотра. Документ также повышает административный штраф за управление автомобилем, в отношении которого в установленном порядке не оформлена диагностическая карта. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра, а также за проведение техосмотра лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре либо не уполномоченным для диагностирования.

Третий проект вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра. Отмечается, что введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без техосмотра автомобиля.

О подготовке пакета законопроектов ранее рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, такое нововведение поможет бороться с выдачей поддельных диагностических карт состояния автомобиля компаниями, "которые вообще ничем не занимаются, ничего не осматривают".