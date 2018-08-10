Центробанк выпустил заявление о ситуации на финансовом рынке, в котором подчеркивается, что повышенная волатильность курса рубля за последние дни является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях.

"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер", — подчеркивает регулятор.

Также отмечается, что Центробанк отслеживает ситуацию на финансовом и валютном рынке. Для ограничения волатильности ЦБ может начать корректировать ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы, указывается в заявлении.

При этом, как уточняется, в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме.

Указывается, что Центробанк имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что рубль упал к доллару до минимума с апреля 2018 года. Это произошло на фоне публикации законопроекта об антироссийских санкциях США.