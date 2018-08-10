Фото: fotobus.msk.ru

Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по маршруту №120 объявили в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что автобусы №120 осуществляют перевозки от микрорайона "Лесная поляна" до гипермаркета "Алтай" по нерегулируемым тарифам.

В мэрии уточняют, что заявки на участие в открытом конкурсе с приложением документов принимаются с 10 августа по 6 сентября в будние дни с 08:00 до 17:00 (пятница до 16:00) по адресу: улица Короленко, 58, кабинет 12.

"При оценивании заявок комиссия будет учитывать опыт участника конкурса в осуществлении регулярных перевозок, состояние автопарка, количество дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика", — также отмечают городские власти.

Итоги открытого конкурса подведут 27 сентября. Телефон для справок: (3852) 371-618.