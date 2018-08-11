Барнаульские туристы поспешили купить загранпутевки по "старому" курсу

Туристическая отрасль, как всегда, первой отреагировала на скачок курсов валют. "Просевший" рубль подтолкнул туристов к срочной оплате туров. Не стал в этом смысле исключением и Барнаул. Туристы, чьи вылеты запланированы на ближайшее время, поторопились внести полную стоимость туров, если до сих пор этого еще не сделали.

В течение четверга дня курс доллара и евро преодолел отметки в 66 и 77 рублей соответственно. Более того, в пятницу на бирже доллар поднимался и выше 67 рублей. Паники на туристическом рынке не наблюдается, однако его участники прогнозируют снижение продаж уже в ближайшие дни. Под вопросом окажется и глубина продаж. В частности под удар попадают ноябрьские праздники и Новый год.

Во многие турагентства выстроилась очередь из желающих оплатить туры, пока туроператоры не успели скорректировать внутренний курс валют. Большинство клиентов решили заплатить вперед, включая тех, кому время платить еще не пришло – они опасаются, что валюта продолжит дорожать.

Ослабевший рубль повлиял и на то, что сейчас собравшиеся в путешествия бронируют туры значительно хуже, чем еще в начале недели. Особенно это касается так называемого раннего бронирования. Впрочем, уже на следующей неделе, если пара доллар-евро развернется в обратную сторону, туристы вновь активизируются, пишет портал Rata-news.

"Все, кто был на предоплате, принесли деньги, – рассказала директор барнаульского агентства "Моря и страны" Юлия Сибирцева. – Кроме того, весь день был посвящен обзвону клиентов, чтобы предупредить их о росте курсов валют. Из тех, кто сейчас на расчетах, пока никто не передумал, но, возможно, они возьмут паузу в надежде, что рубль стабилизируется. Думаю, спад продаж мы увидим через 3-7 дней".

Многие отметили, что в этот раз туроператоры не меняют внутренние курсы валют по несколько раз в день, как это было в других подобных ситуациях. Агенты отмечают, что и они, и их клиенты в какой-то мере привыкли, что такие скачки периодически происходят, после чего курс стабилизируется. "Народ привык уже к таким скачкам, – согласна директор барнаульского агентства "Пятница" Людмила Иванова. – Многие надеются, что валюта в ближайшие дни как выросла, так и обратно упадет".