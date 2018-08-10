Полиция обнародовала видео задержания заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова.

Как сообщают местные СМИ, чиновник пытался убежать, когда заметил группу задержания. На кадрах оперативной съемки видно, что в его автомобиле Lexus обнаружены два миллиона рублей мечеными купюрами.

"Днем 8 августа 2018 года Борисов Г.А. лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме два миллиона рублей, что является особо крупным размером, за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Оренбургской области.

Обвинение Геннадию Борисову уже предъявлено, решается вопрос об избрании меры пресечения.