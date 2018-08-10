Роскачество в преддверии яблочного сезона проводит спецпроект по исследованию качества яблок. Для исследования акцент был сделан на формате продаж и на внешнем виде фруктов: в супермаркетах и на рынке, а также "с рук у бабушки". Яблоки пройдут проверку по 46 показателям качества и безопасности. А пока эксперты дали рекомендации по выбору яблок.

"Яблоко — источник пектина, вещество, снижающее уровень вредного холестерина в крови и способствующее снижению веса, природный кардиопротектор. Пектины — натуральный естественный адсорбент ядовитых веществ, которые таким путем обезвреживаются и выводятся из организма. Именно поэтому яблоки — одно их лучших средств при отравлениях. В этом случае можно съедать не менее 3-5 яблок в день, но в печеном виде", — отметили в Роскачестве.

Продаваемые в розницу яблоки, согласно ГОСТу, должны быть чистыми, целыми, без постороннего запаха и вкуса и излишней влажности.

Чтобы яблоки не испортились, их нужно правильно хранить на сухой поверхности, в противном случае они будут гнить.

Выбирая яблоки на рынке, нужно обратить внимание на кожицу плода — она должна быть целой, без повреждений болезнями или вредителями. При этом, по словам специалистов, допускается наличие небольших царапин или вмятин, полученных при транспортировке продукта.

Эксперты отметили, что яблоки не должны быть перезрелыми. Если мякоть плода темная и мучнистая, его нельзя употреблять в пищу.

Также нужно обращать внимание на этикетку, где должно быть указано наименование продукта, страна-производитель, товарный сорт, масса нетто, дата сбора яблок и дата их упаковки, а также срок годности и условия хранения.