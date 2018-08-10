Фото: Василий Каркавин/barnaul.org
Участки улиц Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии и проспекта Космонавтов (малый) отремонтировали в Барнауле в районе Потока, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-центр городской администрации.
Стоимость работ составила 56,6 миллиона рублей. Ремонт был проведен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
На указанных улицах провели замену асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади более 67 тысяч квадратных метров.
Также дорожники отрегулировали по высоте крышки колодцев, установили бортовой камень, нанесли разметку.
Комментарии
На дороги деньги нашли, лишь бы только аварийное жилье не переселять. Издеваются над жителями аварийного жилья.