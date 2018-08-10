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Три дороги на Потоке в Барнауле отремонтировали за 56,6 млн рублей

, ИА "Амител"
Работы были проведены в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

Фото: Василий Каркавин/barnaul.org

Участки улиц Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии и проспекта Космонавтов (малый) отремонтировали в Барнауле в районе Потока, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Стоимость работ составила 56,6 миллиона рублей. Ремонт был проведен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

На указанных улицах провели замену асфальтобетонного покрытия проезжей части на площади более 67 тысяч квадратных метров.

Также дорожники отрегулировали по высоте крышки колодцев, установили бортовой камень, нанесли разметку.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.08.2018 16:44
барнаулец со стажем

На дороги деньги нашли, лишь бы только аварийное жилье не переселять. Издеваются над жителями аварийного жилья.

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