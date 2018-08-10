Фото: newstracker.ru

Тело четырехлетнего ребенка было обнаружено 9 августа в реке Боровлянке Усть-Калманского района Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно данным правоохранителей, в селе Новобураново трое несовершеннолетних детей без разрешения матери пошли на рыбалку к реке Боровлянке, где стали купаться.

"14-ти и 10-летний мальчики на время потеряли из вида своего четырехлетнего брата. В ходе поисков его тело было обнаружено в реке. Предварительно установлено, что причиной смерти ребенка стало утопление", — отмечают в СКР.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято правовое решение.