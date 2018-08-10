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Движение перекроют на площади Сахарова в Барнауле в субботу, 11 августа, в связи с проведением Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу "Оранжевый мяч – 2018".

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 08:00 до 16:30 нельзя будет проехать на участке проспекта Социалистического в границах улиц Молодежная и Мерзликина.

Участников дорожного движения убедительно просят быть внимательными в этой части краевой столицы и по возможности заранее выбирать пути объезда.