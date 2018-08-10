Фото: altaipriroda.ru

Свалку DVD-дисков, которая была обнаружена в барнаульском ленточном бору, ликвидируют, сообщили в краевом министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве отмечают, что несанкционированное складирование дисков было выявлено к югу от здания №142 по улице Кутузова.

"Государственный инспектор в области охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края осуществил выезд на место происшествия и провел обследование на предмет соблюдения природоохранных требований. В результате осмотра указанной территории факт захламления подтвердился", — отмечают в минприроды.

Виновника свалки установить не удалось.

В администрацию Центрального района Барнаула со стороны регионального минприроды направлено письмо, где заявляется о необходимости произвести очистку указанного земельного участка.