Новый премиальный Volkswagen Touareg  17 и 18 августа в Автоцентре АЕМ

Автоцентр АЕМ рад Вам презентовать абсолютно новый шоу-рум, который теперь работает в формате Digital Showroom. В дилерском центре использованы самые передовые решения. Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир Volkswagen. Новый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую гибкость. В Автоцентре АЕМ цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора.

На сегодняшний день Автоцентр АЕМ – это первый цифровой шоу-рум марки Volkswagen в Алтайском крае!

ТОЛЬКО 17 и 18 августа мы подготовили фуршет и развлечения на весь день, а также СПЕЦИАЛЬНЫЕ предложения на покупку нового Volkswagen Touareg:

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Никто без подарка не уйдет. Премьера флагмана состоится 17 и 18 августа в Автоцентре АЕМ по адресу: г. Барнаул ул. Попова 165.

Коротко о БУДУЩЕМ

Touareg продемонстрирует последние достижения инженеров и дизайнеров марки. Новый Touareg является одним из лидеров в классе премиальных внедорожников за счет своего выразительного дизайна, инновационных технологий, удобства и управляемости, а также высокого качества отделочных материалов и сборки в целом.

Третье поколение модели, оснащенное системами помощи водителю следующего поколения, новейшим освещением и информационно-развлекательными системами, демонстрирует видение Volkswagen мобильности будущего. Однако Touareg покоряет не только инновациями, но и своими выдающимися динамическими характеристиками.

Touareg третьего поколения сочетает в себе высокий уровень комфорта и динамики и является наиболее технически усовершенствованной моделью Volkswagen.

Премьера Innovision Cockpit

В Touareg третьего поколения марка Volkswagen впервые представила цифровую приборную панель Innovision Cockpit. Она состоит из цифровой приборной панели Digital Cockpit с 12-дюймовым дисплеем и новейшей информационно-развлекательной системой Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем. Обе технологии формируют единый операционный, информационный, коммуникационный и развлекательный блок, которому не нужны традиционные органы управления вроде кнопок или переключателей. Обеспечивая интуитивно понятный контроль и максимальную персонализацию, новый Touareg уже сегодня демонстрирует, как будет выглядеть цифровой интерьер будущего.

Цифровая персонализация

Innovision Cockpit используется для того, чтобы адаптировать системы помощи водителю, настройки рулевого управления и параметры комфорта в соответствии с личными предпочтениями водителя и пассажиров.

Сочетание инновационных технологий

Флагман Volkswagen предлагает самую широкую линейку систем помощи водителю в сочетании с высокой управляемостью и непревзойденным комфортом. Среди них: система помощи водителю при движении в темное время суток Night Vision (регистрация инфракрасного излучения, исходящего от людей и животных, с помощью тепловизора), система Roadwork Lane Assist (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы, ускорение и торможение до 60 км/ч), система Front Cross Traffic Assist (помощь при пересечении перекрестков), активное управление полным приводом (повышение маневренности автомобиля), активная система компенсации кренов со стабилизаторами поперечной устойчивости на электромеханическом управлении, светодиодные матричные передние фары IQ.Light с интерактивным управлением с помощью камеры, а также проекционный дисплей Windshield Head-up Display, информация которого выводится непосредственно на лобовое стекло Touareg.

В новом Touareg все технологии объединены в единую систему, управляемую через центральный блок, благодаря чему поездки становятся более безопасными, удобными и интуитивно понятными, чем когда-либо.

Новые габариты и облегченная конструкция

По сравнению с моделью второго поколения новый Touareg стал немного шире и длиннее. Пропорции кузова стали гармоничнее, а внутреннее пространство – больше, что позволило значительно увеличить объем багажного отсека с 697 до 810 литров (со сложенными задними сиденьями). Багаж можно скрыть от посторонних глаз с помощью убирающейся шторки багажного отделения на электрическом приводе. Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче за счет использования в его конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичных сталей (52%).

Двигатели

На российском рынке модель будет доступна с тремя вариантами двигателей на выбор: двухлитровым бензиновым TSI мощностью 249 л.с., трехлитровым бензиновым V6 340 л.с. и трехлитровым дизельным V6 мощностью 249 л.с.

Коротко о ГЛАВНОМ

Новый Touareg доступен теперь в России с расширенной гарантией (4 года или 120.000 км пробега).

Touareg предлагает клиентам ряд передовых опций, доступных для всех трех комплектаций модели: подвеска PRO (подруливающая задняя ось и активные стабилизаторы), система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ. Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов.

Новый Touareg представлен двумя стилевыми направлениями: уютным Atmosphere и технологичным Elegance. Они доступны во всех трех вариантах комплектации, при этом в версии Respect – как опции, а в версиях Status и R-Line они являются частью базового оснащения. Экстерьер флагмана Volkswagen стал выразительнее.

Автоцентр АЕМ является единственным официальным дилером следующих брендов:

- Toyota;

- Volkswagen;

- Lexus;

- Audi.

Сотрудничество с Автоцентром АЕМ — это выгодное и открытое партнерство, высокое качество сервиса для всех.

Автоцентр АЕМ осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована современными постами обслуживания и диагностической линией, что позволяет максимально соответствовать требованиям клиентов. В распоряжении гостей lounge зона и кафе, а также детский уголок.

Автоцентр АЕМ, официальный дилер Volkswagen

Адрес:

г. Барнаул,

ул. Попова, 165

Телефон: 8 (3852) 23-00-00

Часы работы:

Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00

Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

*Реклама. Не является публичной офертой. Подробности в Автоцентре АЕМ по телефону 83852230000.