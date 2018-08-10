Жительница Новосибирска Наталья Булгакова помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой, сообщает "НГС.НОВОСТИ".

Отмечается, что вечером в четверг, 9 августа, женщина обратила внимание на мужчину, когда ехала в машине с сыном по улице Линейной. "Там у нас гаражи, в прошлом году там мальчика педофил изнасиловал, и я всякий раз туда смотрю. Ориентировку получила от полицейской девушки вчера. И на НГС у вас вчера читала. Еще мужу отправила. Вот уроды! В нашем районе второй случай, второй год. И все в августе месяце", — пояснила Булгакова.

В этот момент она заметила в гаражах мужчину, похожего на преступника из ориентировки. "Я выскакиваю, давай с ним разговаривать. Вдруг это не он, вдруг наговаривают или я обозналась. Не смогла спокойно. Говорю: "Ты что, мразь, тут делаешь?". Он спросил, что мне от него надо. Я WhatsApp достаю, говорю: "Это ты, мразь?". Он говорит: "Нет, я в другой футболке был" — и от меня", — рассказывает женщина.

Булгакова бросилась бежать за ним, на ходу позвонив в полицию. "Я за ним бежала и орала: "Мужики, хватайте, это педофил". Орала и с оператором была на связи. Говорила, где мы бежим. К Писарева прибежала. Смотрю, через дорогу его держат мужики", — пояснила она.

Сообщается, что задержанный мужчина приехал в Новосибирск из Алтайского края. В СК России по НСО пояснили, что данную ситуацию в ведомстве не комментируют. Не смогли пояснить ситуацию и в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании предполагаемого насильника. По словам собеседника, задержанный уже дал признательные показания. "Его следователь допросил с защитником. Сейчас дальнейшие следственные действия проводим", — уточнил собеседник.

По версии следствия, задержанный надругался над пятилетней девочкой на площадке возле дома в Заельцовском районе. Преступление было совершено 5 августа.