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Новости

Песков рассказал о позиции Путина по изъятию сверхдоходов крупных компаний

, ИА "Амител"
"Президент не давал согласия на какие-либо решения", - сказал Песков

Фото: scoopnest.com

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли, сообщает "РИА Новости".

"Президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве, еще раз хочу это акцентировать", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что по данному вопросу существуют разные экспертные точки зрения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513 миллиардов сверхдоходов. Сделать это предлагается ради исполнения майских указов Путина.

Письмо с соответствующей инициативой было направлено президенту России. 

После председатель совета директоров группы НЛМК, долларовый миллиардер Владимир Лисин раскритиковал предложение Белоусова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.08.2018 17:37
- гость -

а почему бы нет !!!

0  0
10.08.2018 17:42
- гость -

А почему изъять даже не их сверхдоходы нельзя, а народу повышать налоги пенсионный возраст можно???

0  0
10.08.2018 17:42
Вячеслав

Надо не изымать а принять закон по прогрессивной шкале налога, чем болше доход- тем больше платишь, и регистрировать (перерегистрировать) предприятия с крупным капиталом только российским гражданам. Перекрыть утечку денег за границу

0  0
10.08.2018 17:46
Лола

Взять взаймы сверхдоходы под маленький процент или пересмотреть стоимость приватизации для всех этих лиходеев былобы вполне логично, ведь государство их защищает.

0  0
10.08.2018 17:46
- гость -

"Президент не давал согласия на какие-либо решения" - кто бы сомневался, это же не повышение налогов для простых граждан и не повышение пенсионного возраста! При изъятии сверхдоходов будут затронуты интересы его друзей... и придется покинуть пост президента...

0  0
10.08.2018 18:08
- гость -

Surprise подкрался незаметно, как элемент деменции путинизма!
Скоро пиндосы запретят банкам РФ работать с долларом США и никакая платёжная система «Мир» не поможет вылезти из кучи дерьма, что выработал презердент!

0  0
10.08.2018 18:41
- гость -

10.08.2018 18:08
- гость -
нашли на кого всю тупость нашего правительства свалить?
вот он один во всем виноват, а эти люди что получают по 400 тыров в месяц, имеют сверхдоходы от бизнеса, принимают законы уничтожающие наш народ, они белые и пушистые?
или вы поклонник Медведева ?

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