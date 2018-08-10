Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли, сообщает "РИА Новости".

"Президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве, еще раз хочу это акцентировать", — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что по данному вопросу существуют разные экспертные точки зрения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513 миллиардов сверхдоходов. Сделать это предлагается ради исполнения майских указов Путина.

Письмо с соответствующей инициативой было направлено президенту России.

После председатель совета директоров группы НЛМК, долларовый миллиардер Владимир Лисин раскритиковал предложение Белоусова.