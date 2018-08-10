Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с представителями бизнеса по поводу ситуации в металлургической отрасли, сообщает "РИА Новости".
"Президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве, еще раз хочу это акцентировать", — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что по данному вопросу существуют разные экспертные точки зрения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513 миллиардов сверхдоходов. Сделать это предлагается ради исполнения майских указов Путина.
Письмо с соответствующей инициативой было направлено президенту России.
После председатель совета директоров группы НЛМК, долларовый миллиардер Владимир Лисин раскритиковал предложение Белоусова.
Комментарии
а почему бы нет !!!
А почему изъять даже не их сверхдоходы нельзя, а народу повышать налоги пенсионный возраст можно???
Надо не изымать а принять закон по прогрессивной шкале налога, чем болше доход- тем больше платишь, и регистрировать (перерегистрировать) предприятия с крупным капиталом только российским гражданам. Перекрыть утечку денег за границу
Взять взаймы сверхдоходы под маленький процент или пересмотреть стоимость приватизации для всех этих лиходеев былобы вполне логично, ведь государство их защищает.
"Президент не давал согласия на какие-либо решения" - кто бы сомневался, это же не повышение налогов для простых граждан и не повышение пенсионного возраста! При изъятии сверхдоходов будут затронуты интересы его друзей... и придется покинуть пост президента...
Surprise подкрался незаметно, как элемент деменции путинизма!
Скоро пиндосы запретят банкам РФ работать с долларом США и никакая платёжная система «Мир» не поможет вылезти из кучи дерьма, что выработал презердент!
10.08.2018 18:08
- гость -
нашли на кого всю тупость нашего правительства свалить?
вот он один во всем виноват, а эти люди что получают по 400 тыров в месяц, имеют сверхдоходы от бизнеса, принимают законы уничтожающие наш народ, они белые и пушистые?
или вы поклонник Медведева ?