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Федеральные и региональные эксперты обсудили в Барнауле в рамках круглого стола, как снизить смертность детей от ДТП в Алтайском крае. 10 августа в регионе началась реализаций целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" и информационно-пропагандистской кампании "Навстречу безопасности". В течение нескольких дней московские эксперты побывают в детских лагерях, автошколах, медицинских учреждениях, где расскажут о методиках, которые помогают бороться с аварийностью.

С 10 по 15 августа в рамках кампании "Навстречу безопасности" информационные и обучающие мероприятия проведут в нескольких детских оздоровительных лагерях, в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре и родильном доме № 2, в АКИПКРО и Комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула.

Проекту уже три года. В прошлом году эксперты побывали в Северо-Кавказском федеральном округе. В этом году "Навстречу безопасности" уже побывали в сибирских регионах Омске и Красноярске.

Врио главы регионального Минстройтранса Иван Гилев напомнил, что в крае самая большая протяженность дорог местного значения в России. Большая часть из них не соответствует нормативному состоянию, а там где дороги ремонтируют — увеличивается количество ДТП.

По словам директора экспертного центра "Движение без опасности" Вадима Мельникова, проект, который они привезли в Барнаул, некий пример и демонстрация того, как над моделями поведения можно работать с различными слоями населения. За неделю тренеры побывают в детских лагерях, роддомах и социальных учреждениях, а также передадут свои знания алтайским учителям.

"Задача дать проработанные наработки для работы со всеми слоями населения, начиная с матерей перинатальных центров. В "Даре" медицинские работники пройдут специальный курс, посмотрят обучающие фильмы о том, как правильно перевозить младенцев на автомобиле. В дальнейшем сотрудники медучреждения будут применять полученные знания и рассказывать их посетителям", — отметил Вадим Мельников.

По словам врио министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких, они готовы активно сотрудничать с экспертами центра "Движение без опасности", перенимать опыт, внедрять инновационные подходы к обучению. Для учителей это, конечно, понесет новую нагрузку, но учитывая важность темы, оно того стоит. При этом о дополнительном поощрении педагогов речи не идет.

Как сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев, с начала года осуществляется рост аварийности в сегменте ДТР с детьми. Зафиксирован рост ДТП, совершенных детьми по собственной неосторожности — 32 %.

"При этом на территории Алтайского края удалось снизить аварийности с начала года на 10%. Кроме того, выполняется программа по повышению безопасности дорожного движения, которая закончится в 2020 год. На основании анализа аварийности я вижу проблему, что вызывает проблема культура поведения участников дорожного движения. Здесь необходимо добиваться улучшения результатов с помощью проведения специальных встреч и совещаний, как в школьных, так и трудовых коллективов. Только с помощью этого можно добиться положительных сдвигов", — сказал Владислав Перцев.

В ходе дискуссии были затронуты темы подготовки водителей в автошколах Алтайского края Было решено усилить совместную работу с автошколами в подготовке водителей в возрасте от 17 до 23 лет. В ходе работы дискуссионной площадки также эксперты и журналисты обсудили инфраструктурные и законодательные аспекты безопасности дорожного движения. В частности, московские эксперты предложили применять свои наработки в Алтайском крае, а также проработать инициативу того, чтобы устанавливать светоотражающие элементы на одежду и даже костыли пенсионеров. По статистике большинство людей в крае гибнут именно в ночное время.

Как заключил Вадим Мельников, каждый год в России на дорогах погибает около 20 тысяч человек. За десять лет это около 200-300 тысяч человек, что примерно соответствует населению города Бийска.