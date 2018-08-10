Российские автомобилисты за первую половину 2018 года накопили более 11 миллионов неоплаченных штрафов ГИБДД, сообщает Autonews.

Всего на принудительном исполнении на этот момент находилось около 20 миллионов постановлений о взыскании административных штрафов с автомобилистов. В ход, кроме ареста машины, шли также лишения прав и запрет выезда за границу.

За первое полугодие приставам удалось получить с должников 6,2 миллиарда рублей. За аналогичный период 2017 года было зафиксировано 21,8 миллиона задолженностей, а их уплата составила 7,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что в этом году количество возвращаемых долгов возросло по сравнению с прошлым годом.

Отдельно было подсчитано количество штрафов за вождение в нетрезвом виде. За первые полгода было зафиксировано почти 128 тысяч производств по данному делу. Отмечается, что по сравнению с 2017 годом количество пьяных водителей заметно снизилось.