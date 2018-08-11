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Жару до +33 градусов, а также шквалистый ветер, грозы и град прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 11 августа, синоптики — в регионе передано штормовое предупреждение.

"На большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град", — информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры составят +23...+28 градусов, в юго-восточных районах до +33 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров, местами шквалистое усиление до 25 метров.

В Барнауле временами дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице будет +26...+28 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров.