Аварийность на дорогах Алтайского края с начала 2018 года снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

Согласно официальной статистики, с начала года осуществляется рост аварийности в сегменте ДТП с детьми. Зафиксирован рост ДТП, совершенных детьми по собственной неосторожности — 32 %.

За период январь-июнь 2018 года на дорогах Алтайского края произошло 1166 ДТП, где погибло 89 человек и было ранено 1443 человек. Наблюдается снижение числа погибших – на 14%.

Существенный рост аварийности наблюдается в сегменте дорожно-транспортных происшествий с детьми: детьми-водителями механических ТС – на 150%, детьми-велосипедистами – на 64%, зафиксирован рост ДТП, совершённых детьми по их собственной неосторожности – 32%.

Существенно увеличилось количество ДТП с наездом на велосипедиста – 31%.

"При этом на территории Алтайского края удалось снизить аварийности с начала года на 10%. Кроме того, выполняется программа по повышению безопасности дорожного движения, которая закончится в 2020 год. На основании анализа аварийности я вижу проблему, что вызывает проблема культура поведения участников дорожного движения. Здесь необходимо добиваться улучшения результатов с помощью проведения специальных встреч и совещаний, как в школьных, так и трудовых коллективов. Только с помощью этого можно добиться положительных сдвигов", — сказал Владислав Перцев.