Фото: avito.ru

Коттедж площадью 190 квадратных метров продают в селе Санниково под Барнаулом за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на благоустроенном участке с ландшафтным дизайном площадью 15 соток.

"Загородный элитный Дом в немецком стиле, витражные окна, камин в гостиной, столовая, кухня, в цокольном этаже бильярдная, сауна и спортзал. Три спальни, три санузла, во всех комнатах новая современная мебель под заказ", — отмечает автор объявления.

Имеется сигнализация. Перед домом оборудована зона отдыха с террасой и кованной мебелью.

Гараж оснащен автоматическими подъемными воротами.