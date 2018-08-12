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Грозы и сильный ветер при порывах прогнозируют в Алтайском крае синоптики в воскресенье, 12 августа.

Дневные температуры, согласно данным регионального Гидрометцентра, составят +20...+25 градусов, местами в северо-западных районах +15...+20 градусов.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле ожидается преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +20...+22 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.