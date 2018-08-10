Игрок сборной России по футболу Федор Смолов выразил недовольство своей новой зарплатой в клубе "Локомотив", куда он перешел из "Краснодара", сообщает портал "СтарХит".

Спортсмен признался, что в новой команде получать он будет меньше, но у него есть своя мотивация "потерпеть" новые условия оплаты.

"Фиксированная зарплата может и стала чуть меньше, но ради Лиги чемпионов можно потерпеть. Участие в Лиге чемпионов было моей главной мотивацией", — отметил Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов покидает "Краснодар" после того, как появилась информация о ДТП с участием дорогой иномарки. Отмечалось, что в клубе готовы были рассматривать любые варианты.

Руководству "Локомотива" пришлось заплатить за Смолова девять миллионов евро.

Ранее инсайдеры утверждали, что теперь Смолов будет получать около трех миллионов евро в год. Если пересчитать эту сумму в рублях, то это примерно 600 тысяч рублей в день. В дополнении к этому игроки "Локомотива" получают бонусы в случае успеха в Лиге Чемпионов.