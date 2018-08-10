Фото: Мобильный репортер Олег/Amic.ru

В Алтайском крае на бийской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказал Amic.ru мобильный репортер Олег через специальную функцию.

Как уточнил Олег, ДТП произошло в пятницу, 10 августа. Также сообщается, что происшествие случилось возле заправки "СибОйл".

Неизвестно точное количество пострадавших автомобилей и степень их повреждений. Однако, судя по фотографиям, пострадали как минимум три транспортных средства. Неизвестно также наличие пострадавших среди людей и обстоятельства, приведшие к ДТП.

Судя по фотографиям, ДТП стало причиной образования большой пробки на трассе Р-256.

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