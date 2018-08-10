Памфилова призвала всех объединиться ради пенсионного референдума

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициаторов референдума по пенсионной реформе объединиться, сообщает РБК с заседания ЦИК.​

"Пожалуйста, не плодите больше эти группы! Ну, объединяйтесь [с уже подавшими заявки на проведение референдум группами], [таких групп] уже больше чем достаточно", — заявила Памфилова, комментируя две новые заявки на референдум, поступившие в ЦИК.

Создание множества однотипных групп Памфилова назвала "девальвацией идеи проведения референдума".

Глава ЦИК подчеркнула, что чем больше будет смежных заявок, тем меньше вероятности, что хоть одна из инициативных групп сможет зарегистрировать подгруппы в 43 регионах.

Памфилова выразила надежду на то, что больше в ЦИК не поступит инициатив на референдум по пенсиям.

Ранее 10 августа в ЦИК поступили еще две заявки на проведение референдума, первая — от инициативной группы из Нижегородской области, а вторая — от группы из Вологодской области. 8 августа ЦИК одобрила три заявки: от КПРФ, группы под руководством кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова и от двух физических лиц из Подмосковья — Семеновой и Широбоковой.