10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Михайловский район. Информация размещена на офсайте правительства региона.

Здесь врио губернатора принял участие в семинаре для руководителей сельхозпредприятий 32 районов края. Главный вопрос — повышение рентабельности степного земледелия. Свои рекомендации аграриям дали представители науки. В ходе семинара большое внимание уделялось практическим аспектам применения современных технологий земледелия. С этой целью было организовано посещение опытных и производственных полей крестьянского хозяйства "Партнер".

"Семинар для сельхозтоваропроизводителей проводится для того, чтобы найти и применить новые подходы к организации работы, в первую очередь в растениеводстве. Для повышения рентабельности деятельности наших хозяйств работают ученые, предлагаются новые варианты организации работы. Правительство Алтайского края не может остаться в стороне от этих проблем. Сегодня реализован большой объем государственной поддержки, запланированной на этот год. Новые обстоятельства ведения хозяйства — от метеорологических условий до экономических изменений, связанных с ростом цен на ГСМ, — заставили нас принимать дополнительные решения по государственной поддержке. Объединяя наши усилия — и властей, и науки, — мы постараемся поддерживать хозяйства на достойном уровне", — отметил Виктор Томенко.

Благодаря принятым на федеральном уровне решениям будет предусмотрена частичная компенсация роста стоимости ГСМ для сельскохозяйственных предприятий Алтайского края. Общая сумма компенсации составит порядка 360 млн рублей вместе с учетом софинансирования со стороны региона.

В целом, по мнению врио губернатора, научные семинары и конференции для руководителей сельхозпредприятий региона являются хорошей традицией. В этом году в семинаре по вопросам повышения рентабельности степного земледелия приняли участие свыше 400 человек — представители крупнейших предприятий АПК Алтайского края.

Кроме того, врио главы региона ознакомился с развитием сферы здравоохранения Михайловского района.

"Могу сказать, что необходимо использовать имеющийся передовой опыт развития службы скорой медицинской помощи. Объединение возможностей нескольких медицинских учреждений, работающих под управлением единой диспетчерской службы, позволяет повышать эффективность оказания скорой помощи. Улучшается ключевой показатель — сокращается срок прибытия медицинских бригад к пациентам. Уже в этом году начнется новая программа по оснащению станций скорой помощи современными транспортными средствами. В край поступят десятки новых автомобилей повышенной проходимости", — прокомментировал Виктор Томенко.

В ходе рабочей поездки врио губернатора также проконтролировал ход работ по расчистке дна озера в селе Михайловское. Изыскания там завершат к октябрю 2018 года. До недавнего времени этот водоем находился в плачевном состоянии, дно заиливалось, зарастало камышом и кустарником. Взаимодействие с федеральными органами власти позволило Алтайскому краю привлечь серьезные ресурсы на очистку некогда красивейшего озера.