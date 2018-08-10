В Астрахани правоохранители задержали семейную пару, которая владеет частным детским садом, после того, как в соцсетях опубликовали сообщения о том, как малышей связывали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника следственного управления СКР по региону Андрея Хегая.

"Муж и жена, владельцы частного детского сада, задержаны. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде ареста", — сказал Хегай.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в частном детсаду дети "лежали в кроватках по двое валетом" и были связаны пеленками по ногам. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.