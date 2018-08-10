Центробанк оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию

Влияние чемпионата мира по футболу, которые на протяжении месяца проходил в России, на инфляцию не превысило 0,1 п. п., подсчитали в Центробанке.
Проведение в России чемпионата мира по футболе незначительно сказалось на инфляции. По оценке Центрального банка, влияние не превысило 0,1 п. п., следует из данных, размещенных на сайте ЦБ (.pdf).
"Годовой прирост цен на услуги без ЖКХ также замедлился (на 0,1 п. п., до 3,8%). Основной вклад в это внесла коррекция приростов цен на услуги туризма после завершения чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении регулятора.
Комментарии
теперь и из-за этого тоже цены поднимут?