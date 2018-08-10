Центробанк оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию

Влияние чемпионата мира по футболу, которые на протяжении месяца проходил в России, на инфляцию не превысило 0,1 п. п., подсчитали в Центробанке.

Проведение в России чемпионата мира по футболе незначительно сказалось на инфляции. По оценке Центрального банка, влияние не превысило ​0,1 п. п., следует из данных, размещенных на сайте ЦБ (.pdf).

"Годовой прирост цен на услуги без ЖКХ также замедлился (на 0,1 п. п., до 3,8%). Основной вклад в это внесла коррекция приростов цен на услуги туризма после завершения чемпионата мира по футболу", — говорится в сообщении регулятора.