Минпромторг обсудил с представителями бизнеса предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы крупнейших российских компаний, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов днем в пятницу, 10 августа, провел совещание с представителями металлургических, горнодобывающих компаний и производителями удобрений. На заседании обсуждали предложение Белоусова изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у 14-ти металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений. Деньги бюджету нужны для выполнения майских указов.

По словам источников издания, участников совещания интересовал принцип попадания в этот список, поскольку в него не включили многих экспортеров, таких как Polymetal, Русская медная компания, UC Rusal и ряд других. На совещании им объяснили, что список примерный и может быть расширен.

Другой собеседник издания пояснил, что расчеты готовила администрация президента и, что "этот список был составлен в качестве примера".

Основной идеей увеличения поступлений в бюджет, по словам источника, было "введение в отрасли аналога НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на следующие переделы".

Представители присутствовавших на совещании компаний (все из списка, кроме "Сибура" — его курирующее ведомство Минэнерго) договорились на следующей неделе разработать консолидированную с РСПП и "Русской сталью" (представляет интересы металлургов) позицию.