Песков пообещал проконтролировать дело активистки "Нового величия"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле контролируют дело активистки "Нового величия" Анны Павликовой, но не могут вмешиваться, пока идет судебный процесс, сообщает РИА Новости.

Дело "Нового величия", о котором вплоть до ареста десяти его участников в России никто и ничего не знал, стало одним из самых резонансных за последние годы. По некоторым данным, создание движения является полицейской провокацией. Из материалов дела следует, что одним из инициаторов создания движения был некий Руслан Д. (это ненастоящее имя). Мужчина фактически создал организацию, нашел помещение, написал устав организации и через соцсети втянул в нее несколько человек, в том числе и несовершеннолетних. После Руслан сдал набранных людей центру "Э", где их сразу признали экстремистами. Он же выступил свидетелем и дал все необходимые показания. По одной из версий, Руслан является сотрудником этого самого центра "Э".

В марте этого года активисты движения были задержаны по подозрению в организации экстремистского движения. В июне матери двух арестованных направили президенту России Владимиру Путину видеообращение с просьбой прекратить дело в отношении дочерей.

"Обращение было, на контроле держат. Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак, об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих мнений", — сказал Песков, добавив, что вмешательство главы государства противоречило бы действующему законодательству.

Накануне, 9 августа, Дорогомиловский суд Москвы продлил на месяц арест фигурантке дела Анне Павликовой.

Ранее Павликова и еще одна фигурантка дела Мария Дубовик жаловались на состояние здоровья. По словам представителя защиты, им была необходима скорая медицинская помощь. В московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) заявили, что состояние фигуранток этого дела оценивают как удовлетворительное.

Как сообщалось в СМИ, суд также не признал врожденный порок сердца достаточно уважительной причиной для того, чтобы 18-летнюю Павликову выпустить из СИЗО.