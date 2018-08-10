ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом

ВТО в рамках спора ЕС и РФ по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление преимуществ инфраструктурным проектам по поставкам газа в ЕС не из России, сообщает РИА Новости.

"Третейской группой признаны неправомерными… дискриминационные преимущества инфраструктурным проектам и наделение их статусом "проектов общего интереса", в случае, если они нацелены на поставку газа не из Российской Федерации", — говорится в сообщении Минэкономразвития России.

РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела.

Действующий в ЕС третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.