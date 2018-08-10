В Сети набирает популярность видео, снятое на Международной космической станции (МКС) и опубликованное российским космонавтом Олегом Артемьевым.

В ролике под названием "Самый длинный маршрут на МКС" Артемьев показывает, как понятно из названия, самый длинный маршрут, который есть на станции. Во время полета космонавт кратко комментирует внутренние локации и знакомит с коллегами.

Начинает свой путь Артемьев в складском помещении японского модуля, а заканчивает в грузовом отсеке, объясняя, что здесь находится мусор, который вскоре будет сброшен в атмосферу, где он сгорит.