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Посмертную маску Сталина продали за 1,5 миллиона рублей

, ИА "Амител"
Автор посмертных масок - Матвей Манизер, советский скульптор

Фото: The Canterbury Auction Galleries

Одну из двенадцати посмертных масок Иосифа Сталина продали на аукционе за 17,3 тысячи фунтов стерлингов — в российском эквиваленте эта сумма равна примерно 1,4 миллиона рублей, сообщает "URA.RU".

Имя покупателя не разглашается. Однако известно, что обладателем маски стал иностранный коллекционер. Лот выставлялся вместе со слепками кистей рук советского вождя.

Автор посмертных масок — Матвей Манизер, советский скульптор. До сих пор не сообщается, как антикварная реликвия оказалась в Великобритании, кто был ее владельцем тогда и кто стал владельцем теперь. Известно лишь, что некий британец нашел ее на чердаке в доме своего дедушки, работавшего в торговом флоте. Предполагается, что именно он и привез в Великобританию одну из двенадцати масок.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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