Посмертную маску Сталина продали за 1,5 миллиона рублей

Одну из двенадцати посмертных масок Иосифа Сталина продали на аукционе за 17,3 тысячи фунтов стерлингов — в российском эквиваленте эта сумма равна примерно 1,4 миллиона рублей, сообщает "URA.RU".

Имя покупателя не разглашается. Однако известно, что обладателем маски стал иностранный коллекционер. Лот выставлялся вместе со слепками кистей рук советского вождя.

Автор посмертных масок — Матвей Манизер, советский скульптор. До сих пор не сообщается, как антикварная реликвия оказалась в Великобритании, кто был ее владельцем тогда и кто стал владельцем теперь. Известно лишь, что некий британец нашел ее на чердаке в доме своего дедушки, работавшего в торговом флоте. Предполагается, что именно он и привез в Великобританию одну из двенадцати масок.