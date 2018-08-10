Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин заявил, что Крымский мост сможет выдержать сильные землетрясения и 9-балльные штормы, сообщает "Утро.ру".

Рыженькин рассказал, что для автодорожной и железнодорожной частей моста разработали комплексную антисейсмическую защиту: "Трубчатые сваи моста погружены в грунт как вертикально, так и под определенным градусом. Получается, под каждой опорой сформирован пучок, или куст из свай. Опора на таких сваях более устойчивая при сейсмических колебаниях. Автодорожную часть моста оборудовали специальными гидравлическими устройствами — шок-трансмиттерами".

Он отметил, что самому мосту не страшны не только 9-балльные штормы, но даже землетрясения, которые, по данным сейсмологов, происходят в регионе раз в 5 тысяч лет.

Также он подчеркнул, что Крымский мост является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 километров. Строителям сооружения пришлось столкнуться с немалым количеством проблем. Поскольку мост стоит на "перекрестке двух морей", длительные штормы и сильные порывы ветра до 23 м/с здесь считаются нормой. Работать в таких условиях трудно, к тому же грунт, который держит мост, неоднороден. Из-за прочной "почвы" работникам приходилось забивать сваи на глубину 45 метров.

"Первую сваю мы забивали 25 дней вместо трех запланированных. Потом отработали этот процесс и вышли на результат свая за 24 часа. Не в ущерб качеству", — рассказал Рыженькин в беседе с RT.

Движение машин по Крымскому мосту запустили в мае 2018 года, а поезда должны пойти в конце 2019 года.