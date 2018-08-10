Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что изъятие более 500 млрд рублей у крупнейших российских компаний необходимо не для выполнения майского указа, а для выравнивания налоговой нагрузки, пишут "Ведомости".

"Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо", — заявил Белоусов. Ранее председатель совета директоров группы НЛМК, долларовый миллиардер Владимир Лисин раскритиковал предложение Белоусова забрать сверхдоходы у ряда крупнейших российских компаний. Лисин рассказал анекдот на эту тему.

"Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть изменения независящих от них макроэкономических факторов — и роста мировых цен на их продукцию", — так помощник Белоусов объяснил суть своей идеи изъять "сверхдоходы" у 14 российских компаний.

Главная причина, по его словам, — более равномерное распределение налоговой нагрузки.

"Сейчас эти доходы изымаются у сырьевых компаний только через налог на прибыль за исключением нефтяников — для них такой механизм предусмотрен формулами экспортной пошлины и НДПИ, но его нет для металлургов и химиков. Он должен быть увязан с тремя факторами: ослаблением рубля, изменением конъюнктуры (как рост, так и снижение цен на продукцию) и, обязательно, инвестициями компаний в собственное производство, в том числе в наилучшие доступные технологии, позволяющие повышать экологичность производства", — рассказал Белоусов.

Ранее стало известно, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд рублей сверхдоходов, которые те получили из-за изменения "внешней рыночной конъюнктуры". Белоусов написал, что если выравнять рентабельность металлургических, химических и нефтехимических компаний с рентабельностью по EBITDA нефтегазовых компаний за счет повышения налоговой нагрузки, то возможные "потенциальные дополнительные доходы бюджета могут составить до 0,5 трлн рублей ежегодно".

В пятницу, 10 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что письмо Белоусова действительно было, и действительно на нем стоит виза президента "Согласен". "Но что очень важно отметить — на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний", — отметил Песков.