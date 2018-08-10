Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) и ВЦИОМ зафиксировали в начале августа продолжение снижения рейтингов президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрий Медведева и партии "Единая Россия", сообщает "Дождь".

ФОМ представил данные опроса, проведенного 4−5 августа среди 3 тысяч респондентов в 73 регионах. ВЦИОМ опубликовал усредненные данные за неделю с 30 по 5 августа, когда социологи опрашивали по 1600 человек в день по телефону.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 45% населения, сообщил ФОМ. По данным фонда, электоральный рейтинг Путина снизился до такого уровня впервые с 2012-2013 годов. В конце июля за него готовы были бы проголосовать 47% опрошенных. С начала лета и до последних дней июля показатель был на уровне 48-49%, а снижение началось в мае. На выборах в марте за Путина проголосовали 51,8% избирателей.

Электоральный рейтинг "Единой России" снизился до 32%, он также начал падать в мае, следует из данных ФОМ. До уровня 32% показатель не опускался с 2007 года. По данным ВЦИОМ, в начале августа электоральный рейтинг партии власти составлял 34,9%.

По данным опросов ФОМ, Путину в начале августа "безусловно доверяли" 24% респондентов, "скорее доверяли" — 34%. В конце июля эти показатели составляли 25% и 35% соответственно, в марте -43% и 36%. "Скорее не доверяют" президенту 18%, "безусловно не доверяют" — 17%; антирейтинги начали расти с июня.

По данным ВЦИОМ, Путину в начале августа доверяли решение важных государственных вопросов 35,9% респондентов, это минимальный показатель с начала лета. В начале июня о доверии президенту заявили 45,7% опрошенных. Рейтинг недоверия Путина вырос с 2,9% в начале июня до 5,5% в начале августа.

Одобряют работу Путина, по данным ФОМ, 63% опрошенных против 78% в мае. Снижение социологи фиксируют с июня. В 2015 году рейтинг одобрения президента составлял 84%. ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга одобрения с 77,3% в начале июня до 62,8% в начале августа.

В начале августа премьер-министру Дмитрию Медведеву "безусловно доверяли" 4% россиян против 12% в мае, сообщает ФОМ. С начала 2016 года этот показатель колебался в пределах от 11% до 14%. Ответ "скорее доверяю" в августе выбрали 18% против 26% в мае. В 2014 и 2015 годах этот показатель достигал 45%, затем снижался и на протяжении 2017 года колебался на уровне 25-26%. Рейтинги недоверия премьеру растут. В августе ему "безусловно не доверяли" 42%, "скорее не доверяли" — 24%.

По данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Медведеву снизился с 11,5% в начале июня до 7,2% в начале августа; в конце июля показатель достигал минимальных 6,9%. Рейтинг недоверия премьеру вырос за лето с 19,2% до 28,4%.

По сведениям ФОМ, 54% опрошенных считают, что премьер работает плохо. В марте 2018 года так считали 40%. Одобряют работу Медведева 24%, в марте им были довольны 37% россиян. По данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения Медведева упал с начала июня с 43,6% до 29,9%, рейтинг неодобрения за то же время вырос с 38,3% до 55,1%.

В апреле ВЦИОМ сообщил, что за месяц после президентских выборов рейтинг доверия Путину снизился с 55,3% до 48,4%. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров тогда назвал этот процесс естественным после выборов, но отметил необычно высокую скорость снижения рейтинга после событий в Кемерово.

Снижение рейтингов власти в мае социологи связывали с отсутствием быстрой и адекватной реакции на подорожание бензина. Дальнейшее снижение они связывают с предложением правительства повысить пенсионный возраст, в котором впервые заявил Медведев 14 июня. 22 июня ВЦИОМ отметил, что антирейтинг Медведева превысил его рейтинг впервые за 12 лет.