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Сожитель беременной рассказал подробности ДТП в День Победы в Ульяновске

, ИА "Амител"
Мужчина рассказал, что беременная просто была уставшей, а также он не видел, как она смывала кровь шампанским и флагом России

Фото: elentur.com.ua

В Ульяновске на суде по резонансному делу о смертельном наезде на шестилетнего ребенка в День Победы дал показания сожитель подсудимой, который в момент ДТП находился в машине. Мужчина утверждает, что обвиняемая в день аварии была трезва, а наутро после случившегося сама собиралась пойти в полицию. В свою очередь прокурор заявил, что слова свидетеля расходятся с тем, что он говорил во время следствия, пишет "Газета.Ru".

В Ульяновске продолжается судебный процесс по резонансному делу о смертельной аварии в День Победы. Тогда находившаяся за рулем "ВАЗ-2114" беременная Полина Глухова на большой скорости насмерть сбила шестилетнего Айрата Муратова на "зебре" на глазах у отца и старшей сестры. После этого она скрылась с места аварии и на ближайшей АЗС смывала кровь с капота машины шампанским и флагами. Напомним, на прошлом заседании в качестве свидетеля выступала экс-свекровь Глуховой, которая рассказывала, что непосредственно перед аварией Глухова была очень пьяна. Это утверждали и сотрудники салона красоты, в который Полина в тот день несколько раз забегала .

9 августа на заседании Ленинского районного суда давал показания сожитель подсудимой 31-летний Александр. В момент трагедии мужчина находился на пассажирском сиденье автомобиля.

По его словам, они жили с Полиной и ее сыном Мишей от первого брака с 2017 года. Правда, после трагедии, как уточнил мужчина, они разъехались. В день аварии пара вместе отмечала праздник, гуляя по центру города с семьей сестры Александра. Как признается мужчина, он выпил шесть бутылок пива, а Полина Глухова якобы не пила совсем.

"Полина не пила вообще, она была против этого, тем более в День Победы. Она была на 16 неделе беременности, и как раз 5 мая ее выписали из больницы после сильнейшего приступа токсикоза.

Врачи ей выписали специальные препараты, чтобы ее состояние улучшилось", — рассказывал мужчина.

Комментируя показания других свидетелей о том, что обвиняемая все же могла быть пьяна, так как очень активно и громко разговаривала перед тем, как сесть за руль, ее сожитель сказал, что беременная женщина просто была уставшей.

После этого Александр рассказал суду, что в 2014 году он был лишен прав на один год и девять месяцев за езду в нетрезвом виде. С того времени он за руль, по его словам, больше не садился. В 2017-м году на машине катались его друзья, а с февраля 2018-го за рулем ежедневно ездила Полина. Как отметил мужчина, страховой полис ОСАГО у машины был просрочен, причем так давно, что владелец даже не смог вспомнить, когда делал его в последний раз.

После того как пара отвезла двухлетнего сына Мишу экс-свекрови Полины, они поехали в центр города. При этом камера контроля скорости, размещенная на улице Локомотивная, всего за 10 км до места трагедии зафиксировала скорость 103 км/ч.

Погуляв в центре, пара не стала дожидаться праздничного салюта и решила поехать домой. Александр рассказал, что высунулся из окна и держал в руке российский триколор, в то время как Глухова ехала по городу с "небольшим превышением" — 70 км/ч.

"Первый светофор перед тем самым пешеходным переходом мы проехали на зеленый свет, а вот на второй я не обратил внимания", — рассказывал свидетель.

Однако такие слова вызвали недоумение у прокурора Игоря Булгакова. По его словам, Александр давал показания, расходившиеся с тем, что он говорил во время следствия. Тогда свидетель утверждал, что точно помнит, как Полина ехала именно на "красный".

Подъехав к той самой "зебре", пассажир "ВАЗ-2114" увидел, что на светофоре остановились две машины. Тогда женщина решила объехать их по полосе, предназначенной для поворота налево.

"Когда объехали машины, то я увидел мужчину и девочку, которые уже закончили переход по "зебре" и вступили на тротуар, мальчика не видел, он появился неожиданно на велосипеде. Секунда — и удар. Мальчик перекатился с левой стороны по капоту на правую сторону, его голова находилась у правой фары. У нас был сильнейший шок. Я начал кричать: "Остановись! Мы сбили человека!". Через какое-то время она нажала на тормоз, после того как ребенок упал на землю, она объехала его и уехала, потому что сильно испугалась. Я говорил ей: "нужно развернуться". Но Полина только кричала и плакала. Она была в тот момент невменяемой", — рассказывал Александр.

После этого мама мальчика спросила свидетеля: "Почему вы не остановились? Почему не помогли ребенку?" На что Александр отвечал, что они находились в шоковом состоянии. "Мы тоже люди, мы очень сильно испугались. У нас был шок", — утверждал он.

После трагедии, когда пара проехала Президентский мост, у них заглохла машина, и они остановились на заправке. На заседании суда свидетель уверял, что не видел, как Глухова смывала кровь с машины шампанским и российскими флагами, так как в тот момент расплачивался за бензин.

После этого, поставив машину на стоянку, водитель и пассажир вызвали такси до дома. Александр рассказал, что Глухова, приехав домой, выпила целую горсть таблеток успокоительного и уснула. Рано утром мужчина разбудил беременную сожительницу, чтобы та поехала к экс-свекрови за сыном. По его словам, девушка сама решила пойти в полицию и во всем признаться, однако сотрудники правоохранительных органов опередили ее.

На следующем заседании суда показания будет давать уже сама подсудимая.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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