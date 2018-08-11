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Apple предложила использовать iPhone в качестве паспорта

, ИА "Амител"
В iPhone на сегодняшний день встроены все необходимые компоненты, включая технологию опознавания лица и отпечатков пальцев

Фото: tech-touch.ru

Компания Apple зарегистрировала технологию, позволяющую использовать iPhone вместо паспорта. Для этого была использована система на базе радиочастотной идентификации (RFID), сообщает телеканал 360.

Отмечается, что такой способ позволяет записывать и считывать пользовательские данные через радиосигнал, что может быть полезно в путешествии при прохождении пропускных пунктов.

Apple направила заявку в Патентное ведомство США 30 марта. В патентной заявке упоминается о том, что электронные паспорта с чипами, на которых хранится множество данных о пользователе, включая имя и дату рождения, могут использоваться таможенной службой на паспортном контроле.

В iPhone на сегодняшний день встроены все необходимые компоненты, включая технологию опознавания лица и отпечатков пальцев. С помощью iPhone и Apple Watch уже можно оплачивать покупки.

Кроме того, беспроводной протокол позволит загружать в гаджет водительское удостоверение, рабочий пропуск и прочие документы. Речь пока что идет только о паспортах граждан США, аналогичных российским заграничным паспортам. Полноценной замены гаджетов на документы в ближайшее время не планируется.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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