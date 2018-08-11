Около 500 чиновников уволили с работы за коррупцию в этом году

Генпрокуратура РФ отчиталась о борьбе с коррупцией в среде чиновников. Проверки прошли по всей стране, их итогом стало увольнение 477 госслужащих с формулировкой "в связи с утратой доверия", к дисциплинарной ответственности привлечены более 30,7 тысячи должностных лиц, пишет "Российская газета".

Как отмечается, самые частые нарушения связаны с неисполнением чиновниками своих обязанностей и предоставлением ложных сведений о доходах и имуществе. Кроме того, чиновники не принимают никаких мер по урегулированию конфликтов интересов на государственной и муниципальной службе.

По материалам прокурорских проверок в отношении чиновников было возбуждено почти две тысячи уголовных дел, к административной ответственности привлечены 3,8 тысячи человек.

В суды направлено более 3 тысяч исков на сумму 2,8 млрд рублей.