Лукашенко обвинил Россию в "варварском отношении" к Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции, в очередной раз употребив крепкие выражения, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на агентство БелТА.

"У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам", — заявил Лукашенко в пятницу во время рабочего визита на ОАО "Гомсельмаш", подчеркнув, что готов говорить об этом публично.

"От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них", — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в рамках ЕАЭС россияне "выполнять свои обязательства не хотят", а это создает неконкурентную ситуацию.

По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании "неконкурентного преимущества", хотя при этом сама ставит Минск в такие условия.

"Мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", — подчеркнул Лукашенко, добавив, что ситуация станет темой его разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В разговоре с сотрудниками предприятия Лукашенко также призвал их "два-три года выдержать", так как на страну будет оказано давление со стороны конкурентов. "Мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно", — указал он.

"Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют", — заявил Лукашенко, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.

В мае прошлого года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков призывал прекратить "нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Он отмечал, что стороны могут сесть за стол переговоров и договориться, "кто что делает, у кого что лучше всего получается". Проблема состоит в том, что оба предприятия имеют схожую линейку выпускаемой продукции и функционируют в рамках единого экономического пространства ЕАЭС. А поскольку рынок сбыта фактически один и тот же, то происходит жесткая конкуренция за покупателей, в то время, когда белорусская сторона призывает договариваться о согласованных выпусках модельного ряда.