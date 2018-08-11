Скончался депутат Госдумы от "Единой России" Александр Коровников

На 64 году жизни умер депутат Государственной Думы, член партии "Единая Россия" Александр Коровников, сообщает РИА Новости.

Во фракции "Единой России" в Госдуме его смерть подтвердили, но причину не назвали.

"Да, можем подтвердить, Александр Коровников скончался", — сообщили в аппарате фракции.

Коровников родился 30 апреля 1955 года в городе Грязи Липецкой области. Он являлся почетным работником Счетной палаты РФ и почетным сотрудником МВД РФ. С 2000 по 2007 годы Коровников был помощником председателя Счетной Палаты РФ Сергея Степашина.

До избрания депутатом Госдумы в 2016 году он работал в Совете Федерации, представляя органы исполнительной власти Новгородской области. Коровников входил в Комитет Госдумы по обороне. Впервые он избрался в Госдуму по списку КПРФ в 1995 году.