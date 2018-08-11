Силовики СБУ захватили в порту Херсона российское судно

Сотрудники Службы безопасности Украины захватили в Крыму очередной российское судно, написал в своем Facebook постоянный представитель президента Украины в "АР Крым" Борис Бабин, сообщает "Взгляд".

По словам Бабина, в автономной республике Крым было выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin с российским флагом, которым владеет российская компания, находящаяся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро", — заявил Бабин.

Он также сообщил, что на этот раз дело о якобы нарушении российскими моряками украинских законов никому развалить не удастся.

"Санкционные вопросы и КПК вещи разные — берем дело на неуклонный контроль в пределах полномочий. Вопрос поставок нефтепродуктов судами под флагом России по внутренним водным путям и связанных рисков представительство поднимало на высшем уровне, так же как и интенсификацию контроля за санкционным режимом в сфере судоходства", — написал Бабин.