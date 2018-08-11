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Центробанк выявил хищения в банке "Таатта" на 4,2 млрд рублей

, ИА "Амител"
ЦБ 5 июля отозвал лицензию у банка "Таатта", занимавшего 220-е место в российской банковской системе

Фото: news.ykt.ru

Временная администрация якутского банка "Таатта" выявила признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей кредитной организации на сумму свыше 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Информацию о финансовых операциях с признаками хищения ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. ЦБ подозревает в совершении преступления должностных лиц банка. "Банком России 24.07.2018 в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) направлено заявление о признании банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21.08.2018", — говорится в сообщении.

Центробанк 5 июля отозвал лицензию у банка "Таатта", занимавшего 220-е место в российской банковской системе. Причиной отзыва лицензии стало низкое качество активов банка.

Также ЦБ выявил существенное снижение размера собственных средств банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Регулятор ранее сообщал, что накануне отзыва лицензии в действиях руководства банка усматривались "признаки недобросовестного поведения". Речь идет о масштабном выводе активов "с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".

Банк "Таатта" стал широко известен год назад, когда оказался в санкционном списке США наряду с несколькими другими региональными банками. Санкции в отношении кредитной организации были введены из-за открытия представительства в Крыму.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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