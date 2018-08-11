Паблик "Инцидент Барнаул" опубликовал видео с набережной Оби, где накануне водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в ограждение, а после попытался скрыться от сотрудников полиции вплавь по реке.

Напомним, 9 августа в Камне-на-Оби пьяный водитель пытался уйти от преследующего его экипажа ДПС. Он совершил выезд на набережную реки Обь, где совершил столкновение с металлическим ограждением и плиточным покрытием.

После ДТП мужчина попытался скрыться от сотрудников полиции вплавь по реке, но был задержан. В отношении него были составлены административные протоколы, а машину поместили на спецстоянку.

Мужчину догнали на лодке. Очевидцы рассказывают, что водитель звал на помощь людей и утверждал, что убегал от полицейских. Однако скрыться ему не удалось.

В Сети опубликовано несколько видео. Кадры с непосредственным задержанием по ссылке.