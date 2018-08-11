Несколько задержанных сотрудников исправительной колонии № 1 в Ярославской области дали признательные показания по делу о пытках, пишет URA.RU.

Задержанные рассказали следователям, что экс-начальник тюрьмы Дмитрий Николаев лично распорядился по поводу наказания для провинившегося заключенного. Они также сообщили, что руководитель обязал их снимать избиение на видео, чтобы лично проверить исполнения своего поручения.

Надзиратели указали, что причиной конфликта стало вызывающее поведение арестанта. За это его доставили в специальную комнату, где принялись бить кулаками и подручными средствами, а в перерывах обливали ледяной водой. После того, как шокирующие кадры попали в сеть, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Примечательно, что по делу 11 человек арестовали, однако Николаева среди фигурантов дела нет.

Ранее сообщалось, что суд заключил под домашний арест замначальника ярославской колонии №1 Ивана Калашникова по делу об избиении заключенного. Все же остальные фигуранты отправлены в СИЗО.

Адвокат одного из заключенных ярославской колонии, которая обнародовала видео с пытками подзащитного, покинула Россию и попросила о госзащите. По ее словам, в отношении нее и ее семьи последовали угрозы.